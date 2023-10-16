ЗМІ повідомили про погодження припинення вогню у секторі Гази. Ізраїль заперечує

Ізраїль заявив, що на півдні сектора Газа продовжуються ведення військової операції. Тель-Авів зазначає, що повідомлення у ЗМІ про нібито погодження зі США та Єгиптом початку там "режиму тиші" з сьогоднішнього ранку не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Як зазначає канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, інформація у пресі про те, що країна погодилася припинити вогонь на півдні сектора Газа, щоб дозволити відкрити прикордонний перехід Рафах для пропуску гуманітарної допомоги до регіону - некоректна.

"Наразі немає припинення вогню для гуманітарної допомоги в секторі Газа та виїзду іноземців", - йдеться у короткій заяві відомства.

Що цьому передувало

Раніше агентство Reuters з посиланням на двох співробітників єгипетських служб безпеки повідомляло про те, що Ізраїль погодив зі США та Єгиптом початок припинення вогню з 9 години ранку у понеділок, 16 жовтня.

Стверджувалося, що припинення вогню триватиме кілька годин, але співрозмовники агентства не уточнили точну тривалість.

Перед цим у Єгипті заявляли, що останніми днями перехід Рафах залишався відкритим з єгипетської сторони, але був виведений з ладу через ізраїльські удари на палестинській стороні.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних та взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль заявив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС через найсмертельніший напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

Ізраїль заявив, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі сектора Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

15 жовтня радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Ізраїль відновив водопостачання півдня Гази.