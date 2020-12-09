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Иран заявил о задержании причастных к убийству физика-ядерщика

Тегеран, Среда 09 декабря 2020 01:24
Иран заявил о задержании причастных к убийству физика-ядерщика
Фото: место убийства ученого Мохсена Фахризаде (twitter.com/EnglishFars)
Автор: Артур Родивилов

В Иране задержали несколько человек по подозрению в причастности к убийству физика-ядерщика, заместителя министра обороны страны Мохсена Фахризаде. Спецслужбы Тегерана готовят ответную операцию.

Об этом в интервью телеканалу Al-Alam сообщил помощник председателя парламента страны по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан.

Он заявил о существовании множества свидетельств, подтверждающих причастность к убийству Фахризаде израильских спецслужб и допустил, что в этом преступлении могли принять участие также представители США.

Абдоллахиан подчеркнул, что "сионисты не могли совершить убийство мученика Фахризаде в одиночку и без сотрудничества с другими органами". Чиновник добавил, что некоторые исполнители убийства уже задержаны.

Он отказался раскрывать детали и сказал, что такую информацию могут раскрыть только представители службы безопасности.

Напомним, убийство Фахризаде произошло в ноябре. Его называли отцом ядерной программы Ирана. Инцидент произошел неподалеку от Тегерана, известно, что сначала произошел взрыв, после чего его автомобиль расстреляли из пулемета. Он и его несколько телохранителей умерли в больнице. Иранская сторона утверждает, что оружием управляли дистанционно.

Военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что убийством Фахризаде якобы Израиль хочет развязать полномасштабную войну в последние недели президентства Дональда Трампа.

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