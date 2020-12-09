ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Іран заявив про затримання причетних до вбивства фізика-ядерника

Тегеран, Середа 09 грудня 2020 01:24
Іран заявив про затримання причетних до вбивства фізика-ядерника
Фото: місце вбивства вченого Мохсена Фахрізаде (twitter.com/EnglishFars)
Автор: Артур Родивилов

В Ірані затримали кілька людей за підозрою в причетності до вбивства фізика-ядерника, заступника міністра оборони країни Мохсена Фахрізаде. Спецслужби Тегерана готують відповідну операцію.

Про це в інтерв'ю телеканалу Al-Alam повідомив помічник голови парламенту країни у міжнародних справах Хосейн Амір Абдоллахіан.

Він заявив про існування безлічі свідчень, що підтверджують причетність до вбивства Фахрізаде ізраїльських спецслужб і допустив, що в цьому злочині могли взяти участь також представники США.

Абдоллахіан підкреслив, що "сіоністи не могли скоїти вбивство мученика Фахрізаде поодинці та без співпраці з іншими органами". Чиновник додав, що деякі виконавці вбивства вже затримані.

Він відмовився розкривати деталі та сказав, що таку інформацію можуть розкрити тільки представники служби безпеки.

Нагадаємо, вбивство Фахрізаде відбулося у листопаді. Його називали батьком ядерної програми Ірану. Інцидент стався неподалік від Тегерана, відомо, що спочатку стався вибух, після чого його автомобіль розстріляли з кулемета. Він і його кілька охоронців померли в лікарні. Іранська сторона стверджує, що зброєю управляли дистанційно.

Військовий радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї заявив, що вбивством Фахрізаде нібито Ізраїль хоче розв'язати повномасштабну війну в останні тижні президентства Дональда Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Іранученые

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся