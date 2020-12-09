Іран заявив про затримання причетних до вбивства фізика-ядерника

Фото: місце вбивства вченого Мохсена Фахрізаде (twitter.com/EnglishFars)

В Ірані затримали кілька людей за підозрою в причетності до вбивства фізика-ядерника, заступника міністра оборони країни Мохсена Фахрізаде. Спецслужби Тегерана готують відповідну операцію.

Про це в інтерв'ю телеканалу Al-Alam повідомив помічник голови парламенту країни у міжнародних справах Хосейн Амір Абдоллахіан.

Він заявив про існування безлічі свідчень, що підтверджують причетність до вбивства Фахрізаде ізраїльських спецслужб і допустив, що в цьому злочині могли взяти участь також представники США.

Абдоллахіан підкреслив, що "сіоністи не могли скоїти вбивство мученика Фахрізаде поодинці та без співпраці з іншими органами". Чиновник додав, що деякі виконавці вбивства вже затримані.

Він відмовився розкривати деталі та сказав, що таку інформацію можуть розкрити тільки представники служби безпеки.

Нагадаємо, вбивство Фахрізаде відбулося у листопаді. Його називали батьком ядерної програми Ірану. Інцидент стався неподалік від Тегерана, відомо, що спочатку стався вибух, після чого його автомобіль розстріляли з кулемета. Він і його кілька охоронців померли в лікарні. Іранська сторона стверджує, що зброєю управляли дистанційно.

Військовий радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї заявив, що вбивством Фахрізаде нібито Ізраїль хоче розв'язати повномасштабну війну в останні тижні президентства Дональда Трампа.