Иран заявил, что остается в ядерной сделке

Иран все еще остается в ядерной сделке от 2015 года. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел страны Аббас Мусави, сообщает DW.

Мусави раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения.

"Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными", - сказал он.

Тегеран настаивает на том, чтобы другие страны также выполняли условия ядерной сделки.

Напомним, ранее президент Ирана заявил, что его страна на данный момент обогащает больше урана, чем до подписания ядерной сделки в 2015 году.

РБК-Украина писало, что 5 января Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. в частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.

Впоследствии Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном. Запуск механизма разрешения споров означает формальное обвинения Ирана в нарушении ядерного соглашения. При этом в совместном заявлении европейских стран говорят, что они не присоединяются к кампании по оказанию максимального давления на Иран.