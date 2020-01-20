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Іран заявив, що лишається у ядерній угоді

Новини » Політика     20.01.2020 - 13:21
Іран заявив, що лишається у ядерній угоді
Фото: Аббас Мусаві (deccanherald.com)

Іран розкритикував європейські країни через недостатні зусилля для порятунку угоди

Іран все ще залишається у ядерній угоді від 2015 року. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ країни Аббас Мусаві, повідомляє DW.

Мусаві розкритикував європейські країни через недостатні зусилля для порятунку угоди.

"Тегеран все ще залишається в угоді... Заяви європейських держав про порушення Іраном угоди є необґрунтованими", - сказав він.

Тегеран наполягає на тому, щоб інші країни також виконували умови ядерної угоди.

Нагадаємо, раніше президент Ірану заявив, що його країна на даний момент збагачує більше урану, ніж до підписання ядерної угоди в 2015 році.

РБК-Україна писало, що 5 січня Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання з ядерної угоди 2015 року. зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження по збагаченню урану.

Згодом Франція, Німеччина та Великобританія запустили механізм вирішення спорів в рамках ядерної угоди з Іраном. Запуск механізму вирішення спорів означає формальне звинувачення Ірану в порушенні ядерної угоди. При цьому в спільній заяві європейських країн кажуть, що вони не приєднуються до кампанії з надання максимального тиску на Іран.

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