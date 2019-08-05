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Іран заявив про готовність повністю вийти з ядерної угоди

Новини » Політика    05.08.2019 - 14:24
Іран заявив про готовність повністю вийти з ядерної угоди
Фото: Мохаммад Зариф (flickr.com/fovjir)

Міністр закликав сторони "активізувати свої зусилля по захисту економіки Ірану від санкцій США"

Іран вийде з укладеної в 2015 році ядерної угоди, якщо інші країни-учасники угоди не будуть захищати інтереси Тегерана. Про це на прес-конференції заявив глава іранського МЗС Мохаммад Джавад Зариф, передає Reuters.

Крім цього, міністр закликав сторони "активізувати свої зусилля по захисту економіки Ірану від санкцій США".

Нагадаємо, президент Ірану Хасан Рухани заявляв, що Іран готовий до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до ядерної програми 2015 року.

РБК-Україна писало, що Німеччина, Франція і Великобританія зробили спільну заяву про те, що підтримують Спільний комплексний план дій (СВПД), але його збереження залежить від повного дотримання Іраном своїх зобов'язань.

Раніше повідомлялося, що у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

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