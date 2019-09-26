Іран заявив про готовність до діалогу з Саудівською Аравією

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Тегеран готовий до переговорів на будь-якому рівні

Іран готовий до переговорів з Саудівською Аравією після інциденту з нафтопереробним заводом компанії Saudi Aramco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як заявив представник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусеві, Тегеран готовий до переговорів з посередниками або без них.

"Іран готовий до переговорів з Саудівською Аравією на будь-якому рівні, з посередниками або без них", - заявив представник Тегерану.

За словами Мусеві, про бажання виступити посередником в діалозі між Іраном та Саудівською Аравією заговорили Пакистан, Німеччина, Японія та Ірак. Він додав, що влада Тегерану обдумує пропозиції країн.

"Влада Тегерану завжди позитивно реагувала на подібні пропозиції", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран заперечує звинувачення з боку Франції, Великої Британії та Німеччини в атаці на об'єкти саудівської нафтової компанії Saudi Aramco. У Тегерані наголосили, що європейські країни повторюють претензії Сполучених Штатів.

РБК-Україна писало, що на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco сталася пожежа. Пізніше стало відомо, що НПЗ загорівся внаслідок атаки, яку провели єменські повстанці з допомогою дронів.

Пізніше, коментуючи напад на об'єкти саудівської нафтової компанії, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок.