Іран завдав удару по найбільшій американській базі в Катарі: що відомо

Удари Ірану по військовій базі у Катарі стали відповіддю на американське бомбардування трьох ядерних об’єктів Ірану, що відбулося на вихідних. Високопосадовці в США та Ізраїлі ще раніше попереджали про можливість атаки по базі в Катарі.

Паралельно, Ізраїль посилив бомбардування об’єктів у Тегерані. У понеділок ізраїльські військові повідомили про удари по штабах іранських парамілітарних структур, одіозній в'язниці та маршрутах до ядерного об’єкта Фордо - того самого, що вже був пошкоджений американською армією.

На тлі закликів світових лідерів до деескалації, конфлікт лише загострюється.

Вибухи у Катарі

Увечері в понеділок у столиці Катару, Досі, пролунала серія потужних вибухів. Очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі - ймовірно, працювала система протиповітряної оборони. Деякі об’єкти впали на землю, що викликало паніку серед мешканців.

Іран офіційно заявив, що завдав "руйнівного й потужного" ракетного удару по американській авіабазі Аль-Удейду Катарі. Іранські військові назвали атаку прямою відповіддю на удари по своїх ядерних об’єктах.

Однак за даними трьох іранських посадовців, Тегеран заздалегідь попередив катарську сторону про атаку. Вони пояснили це "символічним ударом", покликаним дати можливість усім сторонам уникнути масштабної ескалації - подібну тактику Іран застосовував у 2020 році після вбивства генерала Сулеймані.

Представник Збройних сил Ірану заявив, що атаку на американську базу в Катарі здійснили сили Корпусу вартових Ісламської революції. За його словами, це був чіткий сигнал противникам Ірану:

"Ми попереджаємо ворогів: епоха "вдарив і втік" завершена", - заявив він.

Реакція США

За словами високопосадовця з Білого дому, Вашингтон був обізнаний про можливу атаку та перебував у режимі моніторингу.

"Білий дім та Пентагон уважно стежать за ситуацією і потенційною загрозою для бази Аль-Удейд", - зазначив чиновник на умовах анонімності.

За його словами, президент США не зацікавлений у подальшій військовій ескалації в регіоні.

У Білому домі зазначили, що подібну реакцію Тегерану вже бачили після ліквідації генерала Касема Сулеймані у 2020 році. Водночас перші оцінки свідчать, що іранські ракети, випущені у понеділок, не досягли своїх цілей. Міністерство оборони Катару також заявило, що його системи ППО перехопили атаку на американську базу Аль-Удейд.

Попри бажання уникнути конфлікту, президент Трамп готовий збільшити військову присутність у регіоні, якщо ситуація вимагатиме цього. У понеділок він планує провести нараду з представниками нацбезпеки, під час якої можуть бути ухвалені нові рішення щодо стратегії США на Близькому Сході.

Катар пригрозив відповіддю Ірану

Представник МЗС Катару Маджед Аль Ансарі заявив, що Доха залишає за собою право на відповідь Ірану.

"Ми підтверджуємо, що Катар залишає за собою право на пряму відповідь, співмірну за характером і масштабом цієї нахабної агресії, відповідно до міжнародного права", - заявив він.

При цьому він заявив, що атака є грубим порушенням суверенітету та повітряного простору Катару, а також суперечить нормам міжнародного права та Статуту ООН. Чиновник наголосив, що подібні дії неприпустимі й загрожують безпеці як самої країни, так і всього регіону.

Закриття повітряного простору

У відповідь на атаку з боку Ірану Катар закрив свій повітряний простір. До нього приєдналися й Об’єднані Арабські Емірати.

Як повідомляє сервіс Flightradar24, що відстежує авіарух, десятки літаків були змушені змінити курс і повернутися назад.

"Багато рейсів змушені повертатися назад", - зазначили аналітики сайту. Обидві країни є ключовими авіаційними хабами світу.

Бахрейн також тимчасово закрив повітряний простір. Міністерство внутрішніх справ країни також закликало мешканців не користуватися головними автомагістралями до подальших вказівок.

Також повітряний простір вирішив закрити Ірак.

Що відомо про базу

Авіабаза Аль-Удейд, розташована приблизно за 32 кілометри на південний захід від столиці Катару Дохи, є найбільшою базою США на Близькому Сході. Вона належить Катару, але використовується як передовий командний пункт Центрального командування Збройних сил США, яке відповідає за весь регіон.

На території бази можуть розміщуватися понад 10 000 військовослужбовців і цивільного персоналу. Аль-Удейд відіграє критичну роль у військових операціях США в регіоні, зокрема в координації дій у Перській затоці, Іраку, Сирії та Афганістані.