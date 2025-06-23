Иран нанес удар по крупнейшей американской базе в Катаре: что известно

Удары Ирана по военной базе в Катаре стали ответом на американскую бомбардировку трех ядерных объектов Ирана, которая состоялась на выходных. Высокопоставленные чиновники в США и Израиле еще раньше предупреждали о возможности атаки по базе в Катаре.

Параллельно, Израиль усилил бомбардировки объектов в Тегеране. В понедельник израильские военные сообщили об ударах по штабам иранских парамилитарных структур, одиозной тюрьме и маршрутам к ядерному объекту Фордо - тому самому, который уже был поврежден американской армией.

На фоне призывов мировых лидеров к деэскалации, конфликт только обостряется.

Взрывы в Катаре

Вечером в понедельник в столице Катара, Дохе, прогремела серия мощных взрывов. Очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе - вероятно, работала система противовоздушной обороны. Некоторые объекты упали на землю, что вызвало панику среди жителей.

Иран официально заявил, что нанес "разрушительный и мощный" ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейда в Катаре. Иранские военные назвали атаку прямым ответом на удары по своим ядерным объектам.

Однако по данным трех иранских чиновников, Тегеран заранее предупредил катарскую сторону об атаке. Они объяснили это "символическим ударом", призванным дать возможность всем сторонам избежать масштабной эскалации - подобную тактику Иран применял в 2020 году после убийства генерала Сулеймани.

Представитель Вооруженных сил Ирана заявил, что атаку на американскую базу в Катаре совершили силы Корпуса стражей Исламской революции. По его словам, это был четкий сигнал противникам Ирана:

"Мы предупреждаем врагов: эпоха "ударил и убежал" завершена", - заявил он.

При этом представитель Министерства обороны США заявил, что база в Катаре была атакована "баллистическими ракетами малой и средней дальности, выпущенными из Ирана".

"Пока нет сообщений о жертвах среди американцев. Мы внимательно следим за этой ситуацией и предоставим больше информации, когда она станет доступной", - сказал чиновник.

Реакция США

По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, Вашингтон был осведомлен о возможной атаке и находился в режиме мониторинга.

"Белый дом и Пентагон внимательно следят за ситуацией и потенциальной угрозой для базы Аль-Удейд", - отметил чиновник на условиях анонимности.

Катар пригрозил ответом Ирану

Представитель МИД Катара Маджед Аль Ансари заявил, что Доха оставляет за собой право на ответ Ирану.

"Мы подтверждаем, что Катар оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный по характеру и масштабу этой наглой агрессии, в соответствии с международным правом", - заявил он.

При этом он заявил, что атака является грубым нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также противоречит нормам международного права и Устава ООН. Чиновник подчеркнул, что подобные действия недопустимы и угрожают безопасности как самой страны, так и всего региона.

Закрытие воздушного пространства

В ответ на атаку со стороны Ирана Катар закрыл свое воздушное пространство. К нему присоединились и Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает сервис Flightradar24, отслеживающий авиадвижение, десятки самолетов были вынуждены изменить курс и вернуться обратно.

"Многие рейсы вынуждены возвращаться назад", - отметили аналитики сайта. Обе страны являются ключевыми авиационными хабами мира.

Бахрейн также временно закрыл воздушное пространство. Министерство внутренних дел страны также призвало жителей не пользоваться главными автомагистралями до дальнейших указаний.

Также воздушное пространство решил закрыть Ирак.

Что известно о базе

Авиабаза Аль-Удейд, расположенная примерно в 32 километрах к юго-западу от столицы Катара Дохи, является крупнейшей базой США на Ближнем Востоке. Она принадлежит Катару, но используется как передовой командный пункт Центрального командования Вооруженных сил США, которое отвечает за весь регион.

На территории базы могут размещаться более 10 000 военнослужащих и гражданского персонала. Аль-Удейд играет критическую роль в военных операциях США в регионе, в частности в координации действий в Персидском заливе, Ираке, Сирии и Афганистане.