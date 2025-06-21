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Іран запустив ракети по Ізраїлю: що відомо

Субота 21 червня 2025 02:50
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Іран запустив ракети по Ізраїлю: що відомо Ілюстративне фото: Ізраїль зазнав нового обстрілу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Іран у ніч на 21 червня запустив чергову партію ракет у напрямку Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю.

"Деякий час тому Армія оборони Ізраїлю зафіксувала запуск ракет з Ірану в напрямку Держави Ізраїль. Системи оборони працюють, щоб перехопити загрозу", - повідомили в ЦАХАЛі.

Ізраїльські військові закликали населення після отримання оповіщення про ракетну небезпеку пройти в бомбосховища і залишатися там до подальшого повідомлення.

"Залишати захищений простір дозволяється тільки після отримання чіткої вказівки. Продовжуйте дотримуватися інструкцій Служби тилу", - закликали військові.

О 2:40 в Ізраїлі було оголошено масштабну ракетну тривогу. Після цього пролунали вибухи.

Іран запустив ракети по Ізраїлю: що відомо

"Наразі ВПС Ізраїлю діють для перехоплення і нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати дотримуватися інструкцій Служби тилу", - прокоментували в ЦАХАЛі ракетну тривогу.

Оновлено

О 02:54 Армія оборони Ізраїлю дозволила громадянам залишити бомбосховища після оцінки ситуації.

Пізніше пожежно-рятувальна служба підтвердила інформацію про падіння уламків ракет.

У центральній частині Ізраїлю, в Холоні, спалахнула пожежа на даху будівлі. Також великий уламок впав в Холоні. За даними національної медичної служби MDA, інформація про поранених не надходила.

У відповідь на обстріл ВПС Ізраїлю розпочали серію ударів по об'єктах зберігання та запуску ракет у центральному Ірані.

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, Ізраїль минулого тижня почав ракетні удари по Ірану. Тегеран вжив заходів у відповідь.

Іранські війська регулярно завдають ударів по цивільній інфраструктурі Ізраїлю. Минулого тижня внаслідок удару балістикою загинули п'ятеро українців. Серед них троє дітей і дві жінки. Йдеться про сім'ю з Одеси.

20 червня іранські війська атакували Ізраїль ракетами. У Хайфі був "приліт", постраждали люди.

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