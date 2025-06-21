Иран запустил ракеты по Израилю: что известно

Иран в ночь на 21 июня запустил очередную партию ракет в направлении Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении Государства Израиль. Системы обороны работают, чтобы перехватить угрозу", - сообщили в ЦАХАЛе.

Израильские военные призвали население после получения оповещения о ракетной опасности пройти в бомбоубежища и оставаться там до дальнейшего уведомления.

"Покидать защищенное пространство разрешается только после получения четкого указания. Продолжайте соблюдать инструкции Службы тыла", - призвали военные.

В 2:40 в Израиле была объявлена масштабная ракетная тревога. После этого раздались звуки взрывов.

"В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Оборона не герметична, поэтому важно продолжать следовать инструкциям Службы тыла", - прокомментировали в ЦАХАЛе ракетную тревогу.

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В 02:54 Армия обороны Израиля разрешила гражданам покинуть бомбоубежища после оценки ситуации.

Позже пожарно-спасательная служба подтвердила информацию о падении обломков ракет. В центральной части Израиля, в Холоне, вспыхнул пожар на крыше здания.

Также большой обломок упал в Холоне. По данным национальной медицинской службы MDA, информация о раненых не поступала.

В ответ на обстрел ВВС Израиля начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране. Информацию об этом предоставил представитель ЦАХАЛа.