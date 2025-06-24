Іран запустив ракети по Ізраїлю, незважаючи на заяву Трампа про припинення вогню

Що передувало

Президент США Дональд Трамп оголосив 24 червня, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, яке має розпочатися приблизно за 6 годин після того, коли обидві країни завершать свої останні місії. Він зазначив, що такий режим триватиме 12 годин, після чого війну вважатимуть закінченою.

У ЗМІ повідомили, що Ізраїль погодився на припинення вогню за однієї умови. Іран повинен припинити свої атаки на країну.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна готова до припинення вогню, якщо Ізраїль також припинить атаки на його об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.