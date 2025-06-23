Іран запустив ракети по базах США в Катарі, - ЗМІ

Іран почав відповідь на удари США по своїх ядерних об'єктах. У бік американських військових баз у Катарі було запущено ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios Барака Равида в соцмережі X, Reuters і Sky News.

"Ізраїльський чиновник повідомив мені, що Іран запустив шість ракет по базах США в Катарі", - написав Равід. При цьому Reuters пише, що в небі над Дохою (столиця Катару) прогриміли вибухи. Також, за даними джерел видання, система протиповітряної оборони активована на американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку. Оновлено 20:04 Іранські ЗМІ пишуть, що метою ціллю стала база США Аль-Удейд у Катарі, де розміщуються ВПС Катару, ВПС США та британські Королівські ВПС. За непідтвердженими даними, Іран запустив по американських цілях близько 10 ракет. Три з них нібито впали прямо на базу Аль-Удейд. Оновлено 20:15 Як пише Sky News, Катар заявив, що внаслідок удару Ірану по військовій базі США жертв немає.