Іран запустив ракети по базах США в Катарі, - ЗМІ
Іран почав відповідь на удари США по своїх ядерних об'єктах. У бік американських військових баз у Катарі було запущено ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios Барака Равида в соцмережі X, Reuters і Sky News.
"Ізраїльський чиновник повідомив мені, що Іран запустив шість ракет по базах США в Катарі", - написав Равід.
При цьому Reuters пише, що в небі над Дохою (столиця Катару) прогриміли вибухи.
Також, за даними джерел видання, система протиповітряної оборони активована на американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку.
Оновлено 20:04
Іранські ЗМІ пишуть, що метою ціллю стала база США Аль-Удейд у Катарі, де розміщуються ВПС Катару, ВПС США та британські Королівські ВПС.
За непідтвердженими даними, Іран запустив по американських цілях близько 10 ракет. Три з них нібито впали прямо на базу Аль-Удейд.
Оновлено 20:15
Як пише Sky News, Катар заявив, що внаслідок удару Ірану по військовій базі США жертв немає.
Удар США по ядерних об'єктах в Ірані
Сполучені Штати 22 червня завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану, розташованих у Фордо, Натанзі та Ісфахані. В операції використовувалися спеціальні протибункерні авіабомби, які є тільки в американської армії.
Зокрема, такі бомби були необхідні для знищення ядерного об'єкта у Фордо, який розташований глибоко під скелями.
Пізніше в неділю міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що внаслідок ударів іранська ядерна програма була повністю знищена.
Після цього представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї пригрозив, що Вашингтон понесе відповідальність.
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