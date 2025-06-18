Іран запустив кілька хвиль ракет Ізраїлем: що відомо

Іран у ніч на 18 червня вже запустив хвилі ракет у бік Ізраїлю. У країні спрацювала масштабна ракетна тривога. Пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїлю.
"Армія оборони Ізраїлю: Деякий час тому в декількох районах Ізраїлю зазвучали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. Населення закликають дотримуватися інструкцій Служби тилу", - повідомили військові.
За даними ЦАХАЛ, ВПС Ізраїлю зайнялися перехопленням повітряних цілей і нанесенням ударів "там, де це необхідно для усунення загрози".
Також ізраїльські військові попередили громадян, що повітряна оборона не є герметичною, тому необхідно продовжувати дотримуватися інструкцій. За офіційними даними, інформація про постраждалих не надходила.
Оновлено о 1:50
Військове джерело повідомило CNN, що Іран запустив близько 10 балістичних ракет у бік Ізраїлю під час останнього обстрілу. Більшість із них було перехоплено.
Нагадаємо, Ізраїль почав атаку на військові та ядерні об'єкти Ірану 13 червня, вразивши за останні дні безліч цілей і ліквідувавши ватажків іранського режиму.
Іран почав запускати ракети і дрони у відповідь. 15 червня через атаки Ірану в Ізраїлі повідомили, що загинули 12 осіб, постраждали майже 400.
США офіційно поки що не втручалися в протистояння між Ізраїлем та Іраном, однак 17 червня з'явилися повідомлення, що країна близька до ухвалення відповідного рішення.
Це питання про нанесення ударів по ядерних об'єктах Ірану президент США Дональд Трамп обговорював із високопоставленими американськими особами на спеціальній нараді.
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