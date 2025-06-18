Іран запустив кілька хвиль ракет Ізраїлем: що відомо

"Армія оборони Ізраїлю: Деякий час тому в декількох районах Ізраїлю зазвучали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. Населення закликають дотримуватися інструкцій Служби тилу", - повідомили військові.

За даними ЦАХАЛ, ВПС Ізраїлю зайнялися перехопленням повітряних цілей і нанесенням ударів "там, де це необхідно для усунення загрози".

Також ізраїльські військові попередили громадян, що повітряна оборона не є герметичною, тому необхідно продовжувати дотримуватися інструкцій. За офіційними даними, інформація про постраждалих не надходила.

Оновлено о 1:50

Військове джерело повідомило CNN, що Іран запустив близько 10 балістичних ракет у бік Ізраїлю під час останнього обстрілу. Більшість із них було перехоплено.