Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет, - Блінкен

Іран сьогодні, 1 жовтня, атакував Ізраїль за допомогою ракет. Загалом іранські війська використали близько 200 ракет.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава Державного департаменту США перед зустріччю з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була "абсолютно неприйнятною". За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ. Блінкен уточнив, що атака включала "близько 200 балістичних ракет". Ізраїльські військові раніше повідомляли про 180 ракет. Ізраїль "ефективно відбив цю атаку", додав держсекретар.