ua en ru
Вт, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет, - Блінкен

Вівторок 01 жовтня 2024 22:56
UA EN RU
Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Іран сьогодні, 1 жовтня, атакував Ізраїль за допомогою ракет. Загалом іранські війська використали близько 200 ракет.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава Державного департаменту США перед зустріччю з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була "абсолютно неприйнятною". За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Блінкен уточнив, що атака включала "близько 200 балістичних ракет". Ізраїльські військові раніше повідомляли про 180 ракет.

Ізраїль "ефективно відбив цю атаку", додав держсекретар.

Атака на Ізраїль

Нагадаємо, сьогодні в Ізраїлі прогриміла велика кількість вибухів під час ракетної атаки Ірану. ЦАХАЛ заявив, що збив "велику кількість" зі 180 ракет.

При цьому ізраїльські військові визнали окремі влучення ракет у центральній та південній частинах країни.

Водночас іранські ЗМІ пишуть про те, що внаслідок атаки нібито уражені ізраїльські F-35, військова база і не лише.

Американські військові під час обстрілу допомагали Ізраїлю збивати повітряні цілі.

Деталі іранської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Ентоні Блінкен Ракетний удар
NEWS
Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський
Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський
DAILY
Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів