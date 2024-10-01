Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет, - Блинкен

Иран сегодня, 1 октября, атаковал Израиль при помощи ракет. Всего иранские войска использовали около 200 ракет.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Блинкен уточнил, что атака включала "около 200 баллистических ракет". Израильские военные ранее сообщали о 180 ракетах.

Глава Государственного департамента США перед встречей с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром подчеркнул, что атака Иран на Израиль была "абсолютно неприемлемой". По его словам, такие действия Тегерана должен осудить весь мир.

Атака на Израиль

Напомним, сегодня в Израиле прогремело большое количество взрывов во время ракетной атаки Ирана. ЦАХАЛ заявил, что сбил "большое количество" из 180 ракет.

При этом израильские военные признали отдельные попадания ракет в центральной и южной частях страны.

В то же время иранские СМИ пишут о том, что в результате атаки якобы поражены израильские F-35, военная база и не только.

Американские военные во время обстрела помогали Израилю сбивать воздушные цели.

Детали иранской атаки - в материале РБК-Украина.

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