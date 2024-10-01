Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет, - Блинкен
Иран сегодня, 1 октября, атаковал Израиль при помощи ракет. Всего иранские войска использовали около 200 ракет.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Глава Государственного департамента США перед встречей с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром подчеркнул, что атака Иран на Израиль была "абсолютно неприемлемой". По его словам, такие действия Тегерана должен осудить весь мир.
Блинкен уточнил, что атака включала "около 200 баллистических ракет". Израильские военные ранее сообщали о 180 ракетах.
Израиль "эффективно отразил эту атаку", добавил госсекретарь.
Атака на Израиль
Напомним, сегодня в Израиле прогремело большое количество взрывов во время ракетной атаки Ирана. ЦАХАЛ заявил, что сбил "большое количество" из 180 ракет.
При этом израильские военные признали отдельные попадания ракет в центральной и южной частях страны.
В то же время иранские СМИ пишут о том, что в результате атаки якобы поражены израильские F-35, военная база и не только.
Американские военные во время обстрела помогали Израилю сбивать воздушные цели.
Детали иранской атаки - в материале РБК-Украина.
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