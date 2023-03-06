Иран запустит в космос два спутника с помощью России, - СМИ
Иран намерен в конце текущего года при содействии России вывести на орбиту два спутника собственного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Известно, что спутники получат собственные имена - "Ковсар" и "Ходход". Они собраны объединением иранских научных компаний, и должны быть выведены на орбиту на высоту 500 км от поверхности Земли с помощью иностранной ракеты-носителя.
Отмечается, что предварительная плановая дата запуска намечена на декабрь 2023 года. Договор на строительство и запуск двух спутников уже заключен и подписан.
“Ковсар" – это спутник для мониторинга за поверхностью Земли с разрешением 3,5 метра на пиксель, который можно использовать для сельскохозяйственного назначения, геодезии и демаркации. Срок службы спутника на орбите – два года. Спутник "Ходход" может использоваться в сельском хозяйстве, транспорте и кризисном менеджменте", - утверждает издание.
Ранее мы писали, что компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9 с 51 спутником системы Starlink.
Также напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX недавно запустила в космос спутники V2 mini, которые будут предоставлять усовершенствованный сигнал для системы интернета Starlink.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.