Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков

Иран запроси у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает Al Arabiya.

Как сообщили в Организации гражданской авиации Ирана, у Тегерана нет необходимых технологий для расшифровки информации с черных ящиков, установленных на моделях лайнера Boeing 737.

Отмечается, что США и Франция на данный момент не дали ответ иранским властям.

Напомним, авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Самолет МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции Ирана, якобы перепутав с самолетом Соединенных Штатов. Жертвами катастрофы стали 176 человек, среди которых 11 украинцев.

Ранее РБК-Украина писало, что 20 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами. Во время встречи стороны договорились о передаче обломков самолета МАУ и черных ящиков Украине.

Также сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран направить черные ящики самолета для анализа во Францию. По словам Трюдо, Франция является одной из немногих стран, которая способна считывать информацию с "черных ящиков" несмотря на сильные повреждения.