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Иран признал попадания двух ракет в самолет МАУ

Новости » В мире     21.01.2020 - 02:58
Иран признал попадания двух ракет в самолет МАУ
Иллюстративное фото (aljazeera.com)

Франция и США отказались отправлять в Иран необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков"

Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) 8 января был сбит двумя ракетами Tor-M1 класса "земля-воздух" малого радиуса действия. Об этом свидетельствуют данные второго предварительного отчета о расследовании Организации гражданской авиации Ирана, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2,4 км. С экранов вторичного наблюдения лайнер исчез в 6:15, а из первичного - в 6:18.

Отмечается, что пролетев мимо жилой район, самолет коснулся земли в общественном парке. Он разрывался на части, когда двигался через футбольное поле, сельхозугодья и сады.

В отчете говорится, что "черные ящики" лайнера являются одними из самых передовых в своем классе в мире, а у Ирана нет средств для их декодирования. В то же время французские и американские агентства по расследованию авиационных событий отказались отправлять в Иран необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков".

Напомним, председатель Верховного суда Ирана Ебрахим Раисы заявил, что власти страны должны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ.

Кроме того, украинские эксперты первыми обнаружили элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета.

Украинские эксперты первыми обнаружили элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции Ирана, якобы перепутав с самолетом Соединенных Штатов. Жертвами катастрофы стали 176 человек, среди которых 11 украинцев.

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