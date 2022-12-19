UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран запевняє, що співпраця з Росією не спрямована проти будь-якої третьої країни

Фото: Насер Канаані, речник МЗС Ірану (en.mfa.gov.ir)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві закордонних справ Ірану запевняють, що зміцнення співпраці з Росією, яка веде війну проти України, не спрямоване на якусь третю країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

"Співпраця між Іраном та Росією в різних галузях, включаючи оборону, розширюється в рамках спільних інтересів... і не проти будь-якої третьої країни", - заявив представник МЗС Ірану Насер Канаані.

Також він звинуватив Вашингтон "у веденні пропагандистської війни" після заяви глави ЦРУ Вільяма Бернса про те, що відносини Москви з Тегераном "є реальною загрозою" для союзників на Близькому Сході.

Канаані назвав такі коментарі "необґрунтованими" і сказав, що вони є частиною "пропагандистської війни США проти Ірану".

За його словами, американські офіційні особи "продовжують свої безпідставні політичні претензії та незаконні дії проти Ісламської Республіки Іран, ставлячи під сумнів звичайні засоби оборони та військову співпрацю між Іраном та Росією".

У заяві представника МЗС Ірану йдеться, що Тегеран "діє незалежно у регулюванні своїх зовнішніх відносин і не запитує ні в кого дозволу".

Так, Тегеран ігнорує побоювання США з приводу зростаючого військового партнерства між Іраном та РФ.

Нагадаємо, Західні країни звинуватили Іран у постачаннях до Росії безпілотників, які та застосовує для нападу на Україну, та наклали санкції на Тегеран.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі 9 грудня назвав військове партнерство Тегерана та Москви "шкідливим" для України, сусідів Ірану та всього світу.

Зазначимо, раніше Тегеран завзято заперечував свої постачання дронів-камікадзе типу Shahed в Росію. Однак у листопаді визнав, що відправляв безпілотники до РФ, проте наполягав на тому, що вони нібито були доставлені до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Додамо, що 12 грудня у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російські окупанти отримали від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed-136, які вже використали для ударів по нашій країні.

Крім того, ще 9 грудня Міноборони Британії передбачало, що РФ отримала нову партію безпілотників з Ірану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранВійна Росії проти України