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Иран уверяет, что сотрудничество с Россией не направлено против какой-либо третьей страны

Фото: Насер Канаани, представитель МИД Ирана (en.mfa.gov.ir)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве иностранных дел Ирана заверяют, что укрепление сотрудничества с Россией, которая ведет войну против Украины, не направлено на какую-либо третью страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

"Сотрудничество между Ираном и Россией в различных областях, включая оборону, расширяется в рамках общих интересов… и не против какой-либо третьей страны", - заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Также он обвинил Вашингтон "в ведении пропагандистской войны" после заявления главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что отношения Москвы с Тегераном "представляют реальную угрозу" для союзников на Ближнем Востоке.

Канаани назвал такие комментарии "необоснованными" и сказал, что они являются частью "пропагандистской войны США против Ирана".

По его словам, американские официальные лица "продолжают свои безосновательные политические претензии и незаконные действия против Исламской Республики Иран, ставя под сомнение обычные средства обороны и военное сотрудничество между Ираном и Россией".

В заявлении представителя МИД Ирана говорится, что Тегеран "действует независимо в регулировании своих внешних отношений и не спрашивает ни у кого разрешения".

Так, Тегеран игнорирует опасения США по поводу растущего военного партнерства между Ираном и РФ.

Напомним, Западные страны обвинили Иран в поставках в Россию беспилотников, которые та применяет для нападения на Украину, и наложили санкции на Тегеран.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 9 декабря назвал военное партнерство Тегерана и Москвы "вредным" для Украины, соседей Ирана и всего мира.

Отметим, ранее Тегеран упорно отрицал свои поставки дронов-камикадзе типа Shahed в Россию. Однако в ноябре признал, что отправлял беспилотники в РФ, но настаивал на том, что они якобы были доставлены до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Добавим, что 12 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты получили от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136, которые уже использовали для ударов по нашей стране.

Кроме того, еще 9 декабря Минобороны Британии предполагало, что РФ получила новую партию беспилотников из Ирана.

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