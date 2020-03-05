Иран закрывает на месяц все школы и университеты из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Иране также утвердили Национальный план борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана объявил, что школы и университеты будут закрыты до конца год в связи со вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщает издание IRNA.

Также в Иране утвердили Национальный план борьбы с коронавирусом. Этот план должен быть утвержден Всемирной организацией здравоохранения.

"Ранее мы говорили, что это одна из успешных схем, которая поможет как можно скорее обнаружить вирус, изолировать его и контролировать лечение", - сказал он.

РБК-Украина писало, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры. Ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

Напомним, Калифорния объявила о введении чрезвычайного положения после первой смерти от коронавируса на территории штата.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечение коронавируса.