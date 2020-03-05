ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран закрывает на месяц все школы и университеты из-за коронавируса

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 12:55
Иран закрывает на месяц все школы и университеты из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Иране также утвердили Национальный план борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана объявил, что школы и университеты будут закрыты до конца год в связи со вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщает издание IRNA.

Также в Иране утвердили Национальный план борьбы с коронавирусом. Этот план должен быть утвержден Всемирной организацией здравоохранения.

"Ранее мы говорили, что это одна из успешных схем, которая поможет как можно скорее обнаружить вирус, изолировать его и контролировать лечение", - сказал он.

РБК-Украина писало, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры. Ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

Напомним, Калифорния объявила о введении чрезвычайного положения после первой смерти от коронавируса на территории штата.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечение коронавируса.

Запрет массовых мероприятий и карантин в школах: как Украина будет бороться с коронавирусом В Минздраве анонсировали ограничительные меры из-за коронавируса в Украине
Новости Украины КоронавирусИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь