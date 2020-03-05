Іран закриває на місяць всі школи та університети через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Ірані також затвердили Національний план боротьби з коронавірусом

Міністр охорони здоров'я і медичної освіти Ірану оголосив, що школи і університети будуть закриті до кінця рік у зв'язку зі спалахом коронавірусу в країні. Про це повідомляє видання IRNA.

Також в Ірані затвердили Національний план боротьби з коронавірусом. Цей план повинен бути затверджений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Раніше ми говорили, що це одна з успішних схем, яка допоможе як можна швидше виявити вірус, ізолювати його і контролювати лікування", - сказав він.

РБК-Україна писало, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом через коронавірус в Україні почнуть вводити обмежувальні заходи. Обмежувальні заходи торкнуться шкіл та масових заходів.

Нагадаємо, Каліфорнія оголосила про введення надзвичайного стану після першої смерті від коронавірусу на території штату.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавірусу.