Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе

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Это произошло к югу от острова Ларек

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были "миллион литров контрабандного топлива". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Haqqin.

Кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он следовал, пока неизвестно. Это произошло у острова Ларек.

Ранее сообщалось, что во время прохода через Ормузский пролив нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) три дня назад перестал передавать свои координаты. Пентагон установил, что магнитные мины, которые использовались для взрывов, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции.

Кроме этого, 13 мая Саудовская Аравия сообщила, что два нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке у берегов ОАЭ. Нападения были совершены на четыре торговых судна рядом с эмиратом Эль-Фуджайра около Ормузского пролива.

Также в Агентстве национальной безопасности США заявили, что они считают виновными в диверсии на саудовские танкеры в водах ОАЭ силы, которые симпатизируют или работают на Иран.