ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе

Новости » Происшествия    18.07.2019 - 13:45
Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе
Иллюстративное фото (GettyImages)

Это произошло к югу от острова Ларек

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были "миллион литров контрабандного топлива". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Haqqin.

Кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он следовал, пока неизвестно. Это произошло у острова Ларек.

Ранее сообщалось, что во время прохода через Ормузский пролив нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) три дня назад перестал передавать свои координаты. Пентагон установил, что магнитные мины, которые использовались для взрывов, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции.

Кроме этого, 13 мая Саудовская Аравия сообщила, что два нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке у берегов ОАЭ. Нападения были совершены на четыре торговых судна рядом с эмиратом Эль-Фуджайра около Ормузского пролива.

Также в Агентстве национальной безопасности США заявили, что они считают виновными в диверсии на саудовские танкеры в водах ОАЭ силы, которые симпатизируют или работают на Иран.

 

Иран отказался обсуждать свою ракетную программу с другими странами В Ормузском проливе пропал нефтяной танкер из ОАЭ
Новости Украины Ирантанкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь