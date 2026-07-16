Іран заблокує ще один ключовий світовий маршрут нафти, - Reuters

Іран перекриє нафтовий маршрут через Червоне море

Іран звернувся до єменських хуситів з проханням бути готовим закрити нафтовий маршрут через Червоне море. Це станеться, якщо Сполучені Штати завдадуть удару по іранській енергетичній інфраструктурі, повідомили Reuters 16 липня три джерела.

Нова потенційна загроза для світового енергопостачання може стати реальністю. Ідея від керівництва Ісламської Республіки було передана хуситам, зазначили анонімні джерела в Ірані та регіоні, які говорили на умовах анонімності.

Хусити пильнують Баб-ель-Мандебську протоку

Джерело, близьке до хуситів, каже, що група завершила підготовку до атаки на судноплавство. Вони розгорнули ракети і безпілотники поблизу протоки Баб-ель-Мандеб та чекають наказу, пише Reuters.

Представники Корпусу вартових ісламської революції Ірану вже перебувають у Ємені. Саме вони контролюватимуть прийняття рішення про закриття протоки, повідомило джерело, близьке до хуситів.

Нещодавно хусити обстріляли ракетами Саудівську Аравію, звинувативши королівство у бомбардуванні аеропорту. Таким чином вони порушили чотирирічне перемир'я в конфлікті між сторонами.

Чим загрожує світу блокада протоки

Будь-яка загроза Червоному морю та його воротам у Баб-ель-Мандеб ризикує значно загострити світову енергетичну кризу, спричинену закриттям Іраном Ормузу.

Напади хуситів на судна чи порти в Червоному морі призведуть до одночасного порушення двох основних маршрутів експорту нафти на Близькому Сході. Це відкриє новий фронт як в енергетичній кризі, так і в ширшому конфлікті Ірану зі США, вважає Reuters.

Перекрити Баб-ель-Мандеб дуже легко

Закриття протоки не буде складним, сказало джерело, додавши: "Будь-хто зі стріляючою гвинтівкою може перервати судноплавство. Вам не потрібно мати складні ракети, щоб зробити це".

Іран розглядає хуситів як частину своєї регіональної "Осі опору", куди також входять:

ліванська "Хезболла",

іракські шиїтські збройні групи.

Вони вже приєдналися до регіонального конфлікту між Тегераном і Вашингтоном. Але повстанці-хусити офіційно не вступали в бій.

США стверджують, що Іран надав хуситам:

зброю,

фінансування,

навчання,

підтримку через "Хезболлу".

Тегеран заперечує це звинувачення.