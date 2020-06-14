Иран не взял на себя международную ответственность за катастрофу МАУ, - Енин

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Иран настаивает, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки

Несмотря на факт сбития пассажирского самолета авиакомпании МАУ иранской ракетой, Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу. Иран доказывает, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

При этом, по словам заместителя главы МИД, Украина настаивает, что говорить о причинах крушения самолета можно будет только после завершения расследования.

"Мы считаем, что телегу нельзя ставить перед лошадьми и, соответственно, говорить о причине можно будет только после того, как будет полностью завершено как техническое, так и уголовное расследование и будут прояснены абсолютно все обстоятельства указанной трагедии", - заявил Енин.

Напомним, катастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. Пассажирский самолет был сбит ракетой, выпущенной иранскими военными. В результате трагедии погибли 176 человек.

Ранее в Иране заявили об установлении виновного в катастрофе украинского самолета, который якобы по ошибке запустил ракету.

Позже в Тегеране сообщили о задержании 6 подозреваемый в деле о катастрофе самолета МАУ.

При этом в украинском МИДе не видят реального продвижения в расследовании причин и обстоятельств катастрофы самолета МАУ.

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Автор: Дмитрий Левицкий