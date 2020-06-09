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В Иране заявили о 6 задержанных по делу о катастрофе самолета МАУ

Новости » Происшествия     09.06.2020 - 15:09
В Иране заявили о 6 задержанных по делу о катастрофе самолета МАУ
Фото: обломки украинского самолета (t.me OP_UA)

Троих задержанных освободили под залог

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.

Об этом рассказал представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, сообщает иранское правительственное информагентство IRNA.

По его словам, сразу же после инцидента были задержаны 6 причастных к катастрофе. Троих из них выпустили под залог, а еще трое сейчас находятся под стражей.

"Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и был назначен специальный отдел в Судебной организации Вооруженных сил", - заявил Эсмаили.

Напомним, утром 8 января вблизи Тегерана разбился самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. На борту самолета находились 176 пассажиров и 9 членов экипажа. Предварительно, самолет был поражен двумя ракетами, которые выпустили иранские военные.

В мае в иранском Минобороны назвали виновного в крушении самолета МАУ и рассказали об обстоятельствах инцидента.

Следствие по делу продолжается, поскольку из-за задержки со стороны Тегерана до сих пор не были расшифрованы "черные ящики".

При этом в Иране утверждают, что расследование по факту авиакатастрофы самолет МАУ находится на финальном этапе.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофаЗадержание
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