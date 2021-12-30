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Иран вывел на орбиту Земли три спутника для исследовательской миссии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Иран вывел на околоземную орбиту три космических спутника. В Тегеране заявили, что аппараты будут использоваться для исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, 30 декабря Иран запустил ракету Simorgh с тремя спутниками. Они выведены на высоту около 470 километров.

В Министерстве обороны Ирана уточнили, что миссией трех спутников являются космические исследования. Других подробностей в ведомстве не приводят.

Издание отмечает, что это первый успешный запуск Ираном сразу нескольких спутников. Предыдущие попытки завершались неудачно.

Также подчеркивается, что запуск произошел на фоне переговоров в Вене по иранской ядерной программе.

Напомним, ранее стало известно о подготовке Ираном запуска ракеты с космодрома имени имама Хомейни.

Отметим, в декабре Иран провел военные учения в Персидском заливе, в которых применялись баллистические ракеты.

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