Иран вывел на орбиту Земли три спутника для исследовательской миссии

Иран вывел на околоземную орбиту три космических спутника. В Тегеране заявили, что аппараты будут использоваться для исследований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агентство, 30 декабря Иран запустил ракету Simorgh с тремя спутниками. Они выведены на высоту около 470 километров.
В Министерстве обороны Ирана уточнили, что миссией трех спутников являются космические исследования. Других подробностей в ведомстве не приводят.
Издание отмечает, что это первый успешный запуск Ираном сразу нескольких спутников. Предыдущие попытки завершались неудачно.
Также подчеркивается, что запуск произошел на фоне переговоров в Вене по иранской ядерной программе.
Напомним, ранее стало известно о подготовке Ираном запуска ракеты с космодрома имени имама Хомейни.
Отметим, в декабре Иран провел военные учения в Персидском заливе, в которых применялись баллистические ракеты.