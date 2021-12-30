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Іран вивів на орбіту Землі три супутники для дослідницької місії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Іран вивів на навколоземну орбіту три космічні супутники. У Тегерані заявили, що апарати будуть використовуватися для досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, 30 грудня Іран запустив ракету Simorgh з трьома супутниками. Вони виведені на висоту близько 470 кілометрів.

У Міністерстві оборони Ірану уточнили, що місією трьох супутників є космічні дослідження. Інших подробиць у відомстві не наводять.

Видання зазначає, що це перший успішний запуск Іраном відразу декількох супутників. Попередні спроби завершувалися невдало.

Також підкреслюється, що запуск відбувся на тлі переговорів у Відні щодо іранської ядерної програми.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку Іраном запуску ракети з космодрому імені Імама Хомейні.

Зазначимо, в грудні Іран провів військові навчання в Перській затоці, в яких застосовувалися балістичні ракети.

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