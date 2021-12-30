Іран вивів на орбіту Землі три супутники для дослідницької місії

Іран вивів на навколоземну орбіту три космічні супутники. У Тегерані заявили, що апарати будуть використовуватися для досліджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає агентство, 30 грудня Іран запустив ракету Simorgh з трьома супутниками. Вони виведені на висоту близько 470 кілометрів.
У Міністерстві оборони Ірану уточнили, що місією трьох супутників є космічні дослідження. Інших подробиць у відомстві не наводять.
Видання зазначає, що це перший успішний запуск Іраном відразу декількох супутників. Попередні спроби завершувалися невдало.
Також підкреслюється, що запуск відбувся на тлі переговорів у Відні щодо іранської ядерної програми.
Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку Іраном запуску ракети з космодрому імені Імама Хомейні.
Зазначимо, в грудні Іран провів військові навчання в Перській затоці, в яких застосовувалися балістичні ракети.