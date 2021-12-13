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Иран может готовиться к космическому запуску, - AP

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Иран, Понедельник 13 декабря 2021 03:12
Иран может готовиться к космическому запуску, - AP Фото: Иран может готовиться к запуску на космодроме (Planet Labs)
Автор: Артур Родивилов

Спутниковые снимки космодрома имени имама Хомейни свидетельствуют о его возможной подготовке к космическому запуску. Он расположен в провинции Семнан на севере Ирана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Агентство отмечает, что получило указанные спутниковые снимки от американской компании Planet Labs.

Их проанализировали специалисты Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее (штат Калифорния).

Согласно приведенной в материале оценке, "Иран, похоже, готовится к космическому запуску, тогда как в Вене продолжаются переговоры с мировыми державами относительно сделки по атому".

По словам экспертов, на снимках видно, что на стартовой площадке было размещено применяемое при запуске оборудование, кроме того, на автомобильной стоянке в последние дни больше машин, чем ранее.

По данным AP, были замечены и другие признаки оживления активности. "Это вполне обычная деятельность перед запуском", - отметил сотрудник Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Джеффри Льюис.

В публикации не уточняется, какой именно аппарат якобы планируется запустить. Агентство отмечает, что ранее иранские власти заявляли о готовности ряда спутников к выводу на орбиту.

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