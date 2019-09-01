Іран висунув Європі новий ультиматум по ядерній угоді

Фото: Мохаммад Зариф (flickr.com/fovjir)

Іран має намір відмовитися від значної частини зобов'язань по угоді

Іран 5 вересня може оголосити про відмову від значної частини своїх зобов'язань по ядерній угоді, якщо до цього терміну європейські учасники угоди не приймуть заходи. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Зариф, повідомляє РБК-Украинас про посиланням на телерадіокомпанію توسط News Agency.

При цьому Зариф не назвав конкретних заходів, на які піде Тегеран.

"Якщо європейці не зробить ніяких дій до четверга, ми оголосимо в листі європейцям про третьому кроці по скороченню зобов'язань Ірану", - сказав міністр.

РБК-Україна писало, що Німеччина, Франція і Великобританія зробили спільну заяву про те, що підтримують Спільний комплексний план дій (СВПД), але його збереження залежить від повного дотримання Іраном своїх зобов'язань.

Раніше повідомлялося, що у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.