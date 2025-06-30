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Іран вручив Україні ноту протесту: образилися на підтримку Ізраїлю

Понеділок 30 червня 2025 20:37
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Іран вручив Україні ноту протесту: образилися на підтримку Ізраїлю Фото: Аббас Аракчі, голова МЗС Ірану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голову української дипломатичної місії в Тегерані Кирила Позднякова викликали до Міністерства закордонних справ Ірану. Там йому вручили ноту протесту.

Про це йдеться в заяві департаменту МЗС Ірану, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISNA.

Українського дипломата викликали в МЗС Ірану через нібито необґрунтовані заяви деяких українських чиновників про війну Ізраїлю з Іраном. Про які саме заяви йдеться - не уточнюється.

У Міністерстві закордонних справ Ірану тимчасовому повіреному у справах України висловили "рішучий протест".

Чиновник іранського МЗС Шахрам Фарсаї заявив, що українська влада нібито "ігнорує міжнародні юридичні зобов'язання України щодо дотримання принципів і цілей Статуту ООН, а також чотирьох Женевських конвенцій". Він звинуватив Київ у підтримці "військової агресії Ізраїлю".

Зі свого боку Поздняков пообіцяв найближчим часом передати ноту протесту українському уряду.

Варто зауважити, що такі заяви іранського МЗС є доволі цинічними, якщо зважати на те, що саме Тегеран постачає Росії дрони-камікадзе "Шахед", через які вже загинула велика кількість українців.

Реакція МЗС України на війну Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України після початку війни Ізраїлю з Іраном закликало до відновлення стабільності на Близькому Сході.

Також у відомстві звернули увагу, що саме іранський режим є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході і не тільки.

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