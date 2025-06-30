Иран вручил Украине ноту протеста: обиделись на поддержку Израиля

Главу украинской дипломатической миссии в Тегеране Кирилла Позднякова вызвали в Министерство иностранных дел Ирана. Там ему вручили ноту протеста.

Об этом сказано в заявлении департамента МИД Ирана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISNA .

Украинского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за якобы необоснованных заявлений некоторых украинских чиновников о войне Израиля с Ираном. О каких именно заявлениях речь - не уточняется.

В Министерстве иностранных дел Ирана временному поверенному в делах Украины выразили "решительный протест".

Чиновник иранского МИДа Шахрам Фарсаи заявил, что украинские власти якобы "игнорируют международные юридические обязательства Украины по соблюдению принципов и целей Устава ООН, а также четырех Женевских конвенций". Он обвинил Киев в поддержке "военной агрессии Израиля".

В свою очередь Поздняков пообещал в ближайшее время передать ноту протеста украинскому правительству.

Стоит заметить, что такие заявления иранского МИД являются довольно циничными, если учитывать, что именно Тегеран поставляет России дроны-камикадзе "Шахед", из-за которых уже погибло большое количество украинцев.