ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Иран вручил Украине ноту протеста: обиделись на поддержку Израиля

Понедельник 30 июня 2025 20:37
UA EN RU
Иран вручил Украине ноту протеста: обиделись на поддержку Израиля Фото: Аббас Аракчи, глава МИД Ирана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главу украинской дипломатической миссии в Тегеране Кирилла Позднякова вызвали в Министерство иностранных дел Ирана. Там ему вручили ноту протеста.

Об этом сказано в заявлении департамента МИД Ирана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISNA.

Украинского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за якобы необоснованных заявлений некоторых украинских чиновников о войне Израиля с Ираном. О каких именно заявлениях речь - не уточняется.

В Министерстве иностранных дел Ирана временному поверенному в делах Украины выразили "решительный протест".

Чиновник иранского МИДа Шахрам Фарсаи заявил, что украинские власти якобы "игнорируют международные юридические обязательства Украины по соблюдению принципов и целей Устава ООН, а также четырех Женевских конвенций". Он обвинил Киев в поддержке "военной агрессии Израиля".

В свою очередь Поздняков пообещал в ближайшее время передать ноту протеста украинскому правительству.

Стоит заметить, что такие заявления иранского МИД являются довольно циничными, если учитывать, что именно Тегеран поставляет России дроны-камикадзе "Шахед", из-за которых уже погибло большое количество украинцев.

Реакция МИД Украины на войну Израиля с Ираном

Напомним, Министерство иностранных дел Украины после начала войны Израиля с Ираном призвало к восстановлению стабильности на Ближнем Востоке.

Также в ведомстве обратили внимание, что именно иранский режим является источником многих проблем на Ближнем Востоке и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Иран
Новости
Зеленский о боях в Сумской области: российский замысел о наступлении не реализуется
Зеленский о боях в Сумской области: российский замысел о наступлении не реализуется
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу