Іран вперше з квітня атакував ракетами Ізраїль

За даними ЦАХАЛу, нещодавно дві балістичні ракети, запущені Іраном по півночі Ізраїлю, були успішно перехоплені засобами протиповітряної оборони. Повідомлень про постраждалих чи руйнування внаслідок нападу немає.

Це перший напад Ірану на Ізраїль з моменту набрання чинності припинення вогню 8 квітня. Понад два місяці між країнами зберігалася відносна тиша.

Ізраїль обіцяє "рішучу відповідь"

Високопосадовці Ізраїлю в ефірі ізраїльського 12-го каналу заявили, що країна "рішуче відповість" на ракетні атаки Ірану. За їхніми словами, Ізраїль не може допустити "рівняння", за якого Іран обстрілює Ізраїль у відповідь на ізраїльські удари по "Хезболлі" в Бейруті.

Офіційного рішення про відповідь поки немає. Очікується, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху і високопосадовці незабаром проведуть оцінку стану безпеки.

У свою чергу Іран прокоментував ситуацію.

"Ісламська Республіка Іран неодноразово заявляла, що не потерпить порушень режиму припинення вогню та агресії проти Лівану. Сьогодні ввечері агресори отримали свою відповідь. Ця відповідь є попередженням припинити своє зло; будь-які нові дії зустрінуть ще більш нищівну відповідь та важчі наслідки" - прокоментував військовий радник Верховного лідера Ірану.

Трамп закликав Іран припинити атаки

Президент США Дональд Трамп у коментарі для журналіста Fox News закликав Тегеран припинити удари і повернутись до переговорів.

"Що я б порадив Ірану: ви вже запустили свої ракети, цього досить. Повертайтеся за стіл переговорів і укладайте угоду", - заявив президент США, реагуючи на ракетний удар Ірану по Ізраїлю ввечері 7 червня.

Напередодні 6 червня Ізраїль завдав авіаудару по південному Лівану, через три дні після домовленостей про режим припинення вогню. Внаслідок атаки загинуло девʼятеро людей.

Армія Ізраїлю підтвердила атаку по транспортному засобу та заявила, що він "підозріло рухався" та що нібито ліванські військові готували атаку на ізраїльських військових поблизу села Кфар-Тібніт.