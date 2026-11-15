Іран вперше за кілька тижнів завдав прямого удару по базі США в Бахрейні

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив у неділю, 15 листопада, про запуск шести безпілотників у напрямку вертолітної бази Ріффа в Бахрейні. В Ірані назвали атаку відповіддю на "відверту агресію з боку американських збройних сил".

Військові Бахрейну повідомили, що перехопили кілька іранських повітряних атак і знищили боєприпаси. Водночас КВІР заявив про "вдалий удар".

Попередня атака Ірану на Бахрейн відбулася на початку вересня. Тоді іранські безпілотники також атакували американську базу в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Тегеран знову заговорив про припинення війни

На тлі нового удару голова іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що шлях до припинення конфлікту, який триває вже дев'ятий місяць, залишається відкритим. Однак для цього США мають прийняти "логічні умови" Ірану.

Галібаф є одним із ключових представників Тегерана на переговорах із Вашингтоном. Він також наголосив, що Іран не збирається залишатися в стані "ні війни, ні миру".

За словами політика, якщо США відновлять удари, іранські збройні сили самі "визначать географію боїв".

