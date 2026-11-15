Иран впервые за несколько недель нанес прямой удар по базе США в Бахрейне

Иран нанес удар по американской военной базе в Бахрейне. Это первая такая атака через несколько недель. В то же время, Тегеран заявил, что готов обсуждать прекращение конфликта с США, если Вашингтон согласится на его условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил в воскресенье, 15 ноября, о запуске шести беспилотников в направлении вертолетной базы Риффа в Бахрейне. В Иране назвали атаку ответом на "откровенную агрессию со стороны американских вооруженных сил".
Военные Бахрейна сообщили, что перехватили несколько иранских воздушных атак и уничтожили боеприпасы. В то же время КСИР заявил об "удачном ударе".
Предыдущая атака Ирана на Бахрейн произошла в начале сентября. Тогда иранские беспилотники атаковали американскую базу в Объединенных Арабских Эмиратах.
На фоне нового удара глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что путь к прекращению продолжающегося уже девятого месяца конфликта остается открытым. Однако для этого США должны принять "логические условия" Ирана.
Галибаф является одним из ключевых представителей Тегерана на переговорах с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что Иран не намерен оставаться в состоянии "ни войны, ни мира".
По словам политика, если США возобновят удары, иранские вооруженные силы сами "определят географию боев".
Напомним, в последнее время в США усилились разногласия по дальнейшему ведению войны на Ближнем Востоке. Часть союзников Вашингтона настаивала на новых ударах по Ирану, в то время как другие выступали против эскалации.
В результате администрация президента США Дональда Трампа начала склоняться к продолжению экономического давления на Тегеран вместо возобновления полномасштабных боевых действий.
Сам Трамп заявил советникам, чтоможет воздержаться от новых масштабных атак, если Иран или поддерживаемые им хуситы не будут прибегать к провокациям.