Іран не визнав анексію окупованих областей України та засудив "референдуми"

Іран не визнав російську анексію тимчасово окупованих регіонів України та засудив проведені на їхній території псевдореферендуми.
Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Ірану.
"Ісламська Республіка Іран, як завжди, і виходячи зі своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повного дотримання принципу територіальної цілісності країн як фундаментальної норми міжнародного права та поваги до принципів і цілей Статуту Організації Об'єднаних Націй", - зазначив Канаані.
Коментуючи "референдуми", він підкреслив, що слід уникати будь-яких провокаційних дій, які можуть порушити шлях до миру, стабільності та спокою.
При цьому в МЗС Ірану впевнені, що війну в Україні спровокували "провокаційні дії НАТО та США".
На завершення прес-секретар МЗС Ірану наголосив, що Тегеран підтримує будь-які зусилля, які робляться для мирного врегулювання війни в Україні, і завжди готовий сприяти цьому процесу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна вирішила позбавити посла Ірану акредитації на тлі передачі іранських безпілотників армії РФ. Після цього Тегеран заявив про нібито "вплив третіх країн" на рішення України.
У МЗС України пізніше заявили, що звинувачення України з боку Ірану у "впливі третіх країн" є хибними. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Києвом після передачі дронів армії РФ.
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