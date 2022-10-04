Иран не признал аннексию оккупированных областей Украины и осудил "референдумы"

"Исламская Республика Иран, как всегда, и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций", - отметил Канаани.

Комментируя "референдумы", он подчеркнул, что следует избегать любых провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию.

При этом, в МИД Ирана уверены, что войну в Украине спровоцировали "провокационные действия НАТО и США".

В завершение пресс-секретарь МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран поддерживает любые усилия, которые предпринимаются для мирного урегулирования войны в Украине, и всегда готов содействовать этому процессу.