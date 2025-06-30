Іран висунув США умови для відновлення переговорів щодо ядерної угоди

Постійний представник Ірану в ООН Амір-Саїд Іравані заявив, що Тегеран не піде на переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа доти, доки Вашингтон "диктує" умови.
Про це РБК-Україна з посиланням на CBS News.
За його словами, Іран готовий до переговорів, але після ударів США по ядерних об'єктах країни "належних умов для нового раунду переговорів немає, а також немає жодних запитів про переговори і зустріч із президентом".
За словами Іравані, заяви Трампа про те, що Іран має піти на "беззастережну капітуляцію" виглядають, як спроба США "диктувати Тегерану свою волю".
"Якщо вони готові до переговорів, то і ми будемо готовими до цього, але якщо вони хочуть диктувати нам умови, то жодні переговори з ними неможливі", - додав він.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий пом'якшити санкції проти Ірану. За словами американського лідера, він піде на такий крок, якщо Тегеран "поводитиметься мирно" і якщо він зможе показати, що "більше не заподіє шкоди".
Його слова були частиною кампанії тиску з метою повернути Іран до переговорів про ядерну програму.
Однією з головних вимог Вашингтона до Тегерана залишається відмова від збагачення урану, який можна використовувати для створення ядерної зброї.
Постпред Ірану в ООН заявив, що Тегеран не має наміру припиняти збагачення урану.
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