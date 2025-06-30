Іран висунув США умови для відновлення переговорів щодо ядерної угоди

За його словами, Іран готовий до переговорів, але після ударів США по ядерних об'єктах країни "належних умов для нового раунду переговорів немає, а також немає жодних запитів про переговори і зустріч із президентом".

За словами Іравані, заяви Трампа про те, що Іран має піти на "беззастережну капітуляцію" виглядають, як спроба США "диктувати Тегерану свою волю".

"Якщо вони готові до переговорів, то і ми будемо готовими до цього, але якщо вони хочуть диктувати нам умови, то жодні переговори з ними неможливі", - додав він.