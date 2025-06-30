Иран выдвинул США условия для возобновления переговоров по ядерной сделке

Постоянный представитель Ирана в ООН Амир-Саид Иравани заявил, что Тегеран не пойдет на переговоры с администрацией президента США Дональда Трампом до тех пор, пока Вашингтон "диктует" условия.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
По его словам, Иран готов к переговорам, однако после ударов США по ядерным объектам страны "надлежащих условий для нового раунда переговоров нет, а также нет никаких запросов о переговорах и встрече с президентом".
По словам Иравани, заявления Трампа о том, что Иран должен пойти на "безоговорочную капитуляцию" выглядят, как попытка США "диктовать Тегерану свою волю".
"Если они готовы к переговорам, то и мы будем готовыми к этому, но если они хотят диктовать нам условия, то никакие переговоры с ними невозможны", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов смягчить санкции против Ирана. По словам американского лидера, он пойдет на такой шаг, если Тегеран будет "вести себя мирно" и если он сможет показать, что "больше не причинит вреда".
Его слова были частью кампании давления с целью вернуть Иран к переговорам о ядерной программе.
Одним из главных требований Вашингтона к Тегерану остается отказ от обогащения урана, который можно использовать для создания ядерного оружия.
Постпред Ирана в ООН заявил, что Тегеран не намерен прекращать обогащение урана.
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