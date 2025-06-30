Иран выдвинул США условия для возобновления переговоров по ядерной сделке

По его словам, Иран готов к переговорам, однако после ударов США по ядерным объектам страны "надлежащих условий для нового раунда переговоров нет, а также нет никаких запросов о переговорах и встрече с президентом".

По словам Иравани, заявления Трампа о том, что Иран должен пойти на "безоговорочную капитуляцию" выглядят, как попытка США "диктовать Тегерану свою волю".

"Если они готовы к переговорам, то и мы будем готовыми к этому, но если они хотят диктовать нам условия, то никакие переговоры с ними невозможны", - добавил он.