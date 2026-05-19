Іран виставив США шість вимог для миру: що входить до переліку

14:15 19.05.2026 Вт
2 хв
Іран назвав шість умов, без яких мирна угода зі США неможлива
aimg Олена Чупровська
Фото: Іранська мирна пропозиція США: шість умов від Тегерана стали відомі (Getty Images)

Іран офіційно виклав свої умови для укладення миру зі США. ССписок виявився довгим і охоплює все: від санкцій до виведення американських військ.

Що вимагає Іран

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді оприлюднив умови останньої мирної пропозиції Тегерана, адресованої Вашингтону.

Іранська сторона висунула шість вимог:

  • скасування санкцій проти Тегерана;
  • розморожування іранських коштів за кордоном;
  • припинення морської блокади країни;
  • завершення війни на всіх фронтах, зокрема в Лівані;
  • виведення американських військ із районів біля іранського кордону;
  • виплата компенсації за збитки від війни.

Пакистан передав пропозицію США

Іранський мирний план потрапив до Вашингтона через Пакистан - пакистанське джерело Reuters повідомило, що саме Ісламабад передав документ американській стороні.

Нагадаємо, паралельно з іранськими вимогами стало відомо, що США можуть тимчасово пом'якшити нафтові санкції проти Ірану і допустити обмежену мирну ядерну діяльність під час переговорів.

А у ЄС заявили, що можуть переглянути допомогу країнам, які підтримують Росію або Іран. Зовнішня політика блоку, за словами глави зовнішньополітичного відомства Каї Каллас, має враховувати стратегічні інтереси, а не бути "сентиментальною".

