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Іран випустив балістичні ракети по Ізраїлю: що відомо

Вівторок 17 червня 2025 09:24
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Іран випустив балістичні ракети по Ізраїлю: що відомо Ілюстративне фото: Іран атакує Ізраїль балістичними ракетами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Армія оборони Ізраїлю повідомила про масований запуск балістичних ракет з Ірану по території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Сирени повітряної тривоги звучали у центральних, північних та деяких південних районах Ізраїлю.

Влада закликає цивільних залишатися в бомбосховищах до отримання додаткових вказівок. В районі Єрусалима чути вибухи.

За даними ЗМІ, поблизу Тель-Авіва зафіксовані пожежі та густий дим, що видно на відео, які публікують у соцмережах.

На деяких кадрах видно автобус на парковці та дим, що піднімається над житловими кварталами міста.

За попередніми оцінками армії оборони Ізраїлю, під час атаки Ірану по Ізраїлю було випущено близько 20 балістичних ракет.

Також стало відомо, що ракета влучила на парковку в центральному Ізраїлі, завдавши пошкоджень та підпаливши порожній автобус.

Що передувало

У ніч на 13 червня ізраїльські ВПС завдали масованого удару по військових і ядерних об'єктах Ірану в рамках операції "Левовий народ". Причиною стало загострення після зриву переговорів між Іраном і США щодо нової ядерної угоди.

Під час атаки в районі Тегерана було знищено щонайменше 20 високопоставлених офіцерів і кілька фахівців, причетних до іранської ядерної програми. За кілька днів сторони обмінялися сотнями ударів, зокрема з використанням дронів і ракет.

За весь період операції Ізраїль завдав по Ірану приблизно 250 ударів по 720 цілях.

Увечері 15 червня Іран також обстріляв Єрусалим, Тель-Авів і Хайфу.

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