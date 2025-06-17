Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю: что известно

Армия обороны Израиля сообщила о массированном запуске баллистических ракет из Ирана по территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Сирены воздушной тревоги звучали в центральных, северных и некоторых южных районах Израиля.

Власти призывают гражданских оставаться в бомбоубежищах до получения дополнительных указаний. В районе Иерусалима слышны взрывы.

По данным СМИ, вблизи Тель-Авива зафиксированы пожары и густой дым, что видно на видео, которые публикуют в соцсетях.

На некоторых кадрах видно автобус на парковке и дым, поднимающийся над жилыми кварталами города.

По предварительным оценкам армии обороны Израиля, во время атаки Ирана по Израилю было выпущено около 20 баллистических ракет.