Іран використовував супутник Китаю для ударів по об’єктах США: FT розкрило деталі схеми

09:01 15.04.2026 Ср
Іран купив секретний доступ до супутника Китаю. Як це йому допомогло?
Олена Чупровська
Фото: атака на головну військово-морську базу США в Бахрейні 28 лютого 2026 року (GettyImages)

Іран використовував китайський розвідувальний супутник для стеження за американськими базами - і робив це ще до ракетних та дронових атак на них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як повідомляється, супутник придбали Повітряно-космічні сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Що це за супутник і звідки він узявся

Апарат називається TEE-01B. Його збудувала і запустила китайська компанія Earth Eye Co. Наприкінці 2024 року, після запуску з Китаю, КВІР придбав цей супутник.

Іранське командування направило його для моніторингу ключових об'єктів США в регіоні. FT посилається на списки координат із часовими мітками, супутникові знімки та орбітальний аналіз.

Які бази були під прицілом

Знімки, зроблені в березні, фіксували об'єкти до і після ударів безпілотників та ракет. Зокрема супутник відстежував:

  • авіабазу Принца Султана в Саудівській Аравії - 13, 14 і 15 березня;
  • авіабазу Муваффак Салті в Йорданії;
  • об'єкти поблизу військово-морської бази П'ятого флоту США в Манамі, Бахрейн;
  • аеропорт Ербіль в Іраку.

Як працювала схема доступу до даних

Разом із супутником КВІР отримав доступ до комерційних наземних станцій, якими керує пекінська компанія Emposat - постачальник послуг супутникового управління та передачі даних. Її мережа охоплює Азію, Латинську Америку та інші регіони.

Білий дім, ЦРУ, Пентагон, Держдеп, Міноборони Китаю, а також компанії Earth Eye Co та Emposat не відповіли на запити Reuters про коментарі.

Нагадаємо, за даними CNN, Китай провадить масштабне розширення ядерної інфраструктури в провінції Сичуань: на місці знесених сіл зводять нові стратегічні об'єкти.

Аналіз офіційних документів свідчить про найбільшу за десятиліття кампанію модернізації ядерної зброї Пекіна.

Як повідомляло РБК-Україна, китайське дослідницьке судно Xiang Yang Hong 22 розгорнуло датчики на морському дні у виключній економічній зоні Японії поблизу спірних островів Сенкаку.

Токіо вважає, що під виглядом наукових досліджень Пекін збирає дані для підводних військових операцій.

