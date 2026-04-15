Иран использовал спутник Китая для ударов по объектам США: FT раскрыло детали схемы

09:01 15.04.2026 Ср
2 мин
Иран купил секретный доступ к спутнику Китая. Как это ему помогло?
aimg Елена Чупровская
Фото: атака на главную военно-морскую базу США в Бахрейне 28 февраля 2026 года (GettyImages)

Иран использовал китайский разведывательный спутник для слежения за американскими базами - и делал это еще до ракетных и дроновых атак на них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщается, спутник приобрели Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Что это за спутник и откуда он взялся

Аппарат называется TEE-01B. Его построила и запустила китайская компания Earth Eye Co. В конце 2024 года, после запуска из Китая, КСИР приобрел этот спутник.

Иранское командование направило его для мониторинга ключевых объектов США в регионе. FT ссылается на списки координат с временными метками, спутниковые снимки и орбитальный анализ.

Какие базы были под прицелом

Снимки, сделанные в марте, фиксировали объекты до и после ударов беспилотников и ракет. В частности спутник отслеживал:

  • авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии - 13, 14 и 15 марта;
  • авиабазу Муваффак Салти в Иордании;
  • объекты вблизи военно-морской базы Пятого флота США в Манаме, Бахрейн;
  • аэропорт Эрбиль в Ираке.

Как работала схема доступа к данным

Вместе со спутником КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям, которыми управляет пекинская компания Emposat - поставщик услуг спутникового управления и передачи данных. Ее сеть охватывает Азию, Латинскую Америку и другие регионы.

Белый дом, ЦРУ, Пентагон, Госдеп, Минобороны Китая, а также компании Earth Eye Co и Emposat не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Напомним, по данным CNN, Китай проводит масштабное расширение ядерной инфраструктуры в провинции Сычуань: на месте снесенных сел возводят новые стратегические объекты.

Анализ официальных документов свидетельствует о крупнейшей за десятилетие кампании модернизации ядерного оружия Пекина.

Как сообщало РБК-Украина, китайское исследовательское судно Xiang Yang Hong 22 развернуло датчики на морском дне в исключительной экономической зоне Японии вблизи спорных островов Сенкаку.

Токио считает, что под видом научных исследований Пекин собирает данные для подводных военных операций.

