Иран использовал спутник Китая для ударов по объектам США: FT раскрыло детали схемы

Иран использовал китайский разведывательный спутник для слежения за американскими базами - и делал это еще до ракетных и дроновых атак на них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как сообщается, спутник приобрели Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Аппарат называется TEE-01B. Его построила и запустила китайская компания Earth Eye Co. В конце 2024 года, после запуска из Китая, КСИР приобрел этот спутник.
Иранское командование направило его для мониторинга ключевых объектов США в регионе. FT ссылается на списки координат с временными метками, спутниковые снимки и орбитальный анализ.
Снимки, сделанные в марте, фиксировали объекты до и после ударов беспилотников и ракет. В частности спутник отслеживал:
Вместе со спутником КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям, которыми управляет пекинская компания Emposat - поставщик услуг спутникового управления и передачи данных. Ее сеть охватывает Азию, Латинскую Америку и другие регионы.
Белый дом, ЦРУ, Пентагон, Госдеп, Минобороны Китая, а также компании Earth Eye Co и Emposat не ответили на запросы Reuters о комментариях.
