Іран відразу ж після "вибачень" атакував аеропорт Дубая

Робота міжнародного аеропорту Дубая (DXB) була екстрено призупинена у суботу вранці через атаку іранського безпілотника. Інцидент стався поблизу головних терміналів летовища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
За даними видання, через загрозу для пасажирів та авіаперсоналу керівництво летовища прийняло рішення про повну зупинку польотів.
В офіційній заяві адміністрації підкреслюється пріоритетність захисту людей.
"Заради безпеки пасажирів, персоналу аеропорту та екіпажу авіакомпанії, операції в Міжнародному аеропорту Дубая (DXB) тимчасово призупинено", - йдеться у повідомленні Дубайської пресслужби.
Кореспондентка Euronews Лілі Даус, яка перебувала в епіцентрі подій на борту літака Emirates, розповіла про термінову евакуацію пасажирів до підземних сховищ.
За словами очевидців, після гучного вибуху над терміналами було видно стовп чорного диму.
Влада ОАЕ підтвердила роботу систем ППО, проте не уточнила характер пошкоджень інфраструктури.
Напад стався на тлі несподіваних дипломатичних заяв з боку Тегерана, які лунали напередодні атаки.
"Тимчасова рада керівництва Ірану вчора схвалила, що сусідні країни більше не будуть атакуватися, якщо тільки напад на Іран не буде здійснено звідти", -зазначає видання.
Наразі аеропорт, який є одним із найзавантаженіших у світі, поступово повертається до штатного режиму роботи.
Нагадаємо, останнім часом Об'єднані Арабські Емірати дедалі частіше стають ціллю атак із застосуванням безпілотників. Зокрема, нещодавно в Дубаї вже знаходили уламки дронів російського виробництва, які Іран запустив у бік Еміратів.
Крім того, загрози виникають і поблизу дипломатичних установ. Раніше влада країни робила офіційну заяву через виявлення невідомого БпЛА поблизу консульства США в Дубаї.
Через регулярні обстріли та провокації з боку проіранських сил, в ОАЕ зазначали, що країна постраждала від повітряних атак навіть більше, ніж Ізраїль. На тлі цих подій Абу-Дабі розглядає можливість посилення своєї системи протиповітряної оборони.