Іран відразу ж після "вибачень" атакував аеропорт Дубая

Безпекові заходи в аеропорту

За даними видання, через загрозу для пасажирів та авіаперсоналу керівництво летовища прийняло рішення про повну зупинку польотів.

В офіційній заяві адміністрації підкреслюється пріоритетність захисту людей.

"Заради безпеки пасажирів, персоналу аеропорту та екіпажу авіакомпанії, операції в Міжнародному аеропорту Дубая (DXB) тимчасово призупинено", - йдеться у повідомленні Дубайської пресслужби.

Свідчення очевидців та евакуація

Кореспондентка Euronews Лілі Даус, яка перебувала в епіцентрі подій на борту літака Emirates, розповіла про термінову евакуацію пасажирів до підземних сховищ.

За словами очевидців, після гучного вибуху над терміналами було видно стовп чорного диму.

Влада ОАЕ підтвердила роботу систем ППО, проте не уточнила характер пошкоджень інфраструктури.

Політичний контекст

Напад стався на тлі несподіваних дипломатичних заяв з боку Тегерана, які лунали напередодні атаки.

"Тимчасова рада керівництва Ірану вчора схвалила, що сусідні країни більше не будуть атакуватися, якщо тільки напад на Іран не буде здійснено звідти", -зазначає видання.

Наразі аеропорт, який є одним із найзавантаженіших у світі, поступово повертається до штатного режиму роботи.