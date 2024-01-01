Іран відправив у Червоне море військовий корабель через атаки хусидів

Іранський військовий корабель Alborz пройшов через Баб-ель-Мандебську протоку і увійшов у Червоне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Іранські військові кораблі діють у регіоні для забезпечення безпеки судноплавних шляхів з 2009 року.

Підтримувані Іраном хусити в Ємені протягом останніх тижнів атакували понад 20 суден, що проходять судноплавним маршрутом у Червоному морі. Іран стверджує, що хусити діють самостійно і не отримували вказівок від Ірану.

Однак у минулому Тегеран постачав повстанському угрупованню безпілотні літальні апарати, крилаті та балістичні ракети, деякі з яких використовували в недавніх атаках.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада цього року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Так, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Також крилату ракету наземного базування хуситів вразила комерційний танкер Strinda під прапором Норвегії. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian, щоб захистити суд від хуситів. Понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції.

Також 31 грудня хусити атакували цивільне торгове судно у Червоному морі.

При цьому міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив своєму іранському колегі Хоссейну Амірабдоллахіану, що Тегеран поділяє відповідальність за запобігання нападам хуситів у Червоному морі.

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