Іран відмовився від перемир’я зі США та висунув вимогу

"Іран, який відхилив перемир’я зі США, вимагає гарантій того, що війна не відновиться", - наголосив він.

Телеканал зазначає, що саме такою була реакція Тегерана на ініціативу щодо паузи у бойових діях. За словами речника МЗС Ірану, припинення вогню дасть змогу іншій стороні "перегрупуватися та відновити атаки".

"Припинення вогню означає можливість відновлення сил. Ніхто не погодиться на це", - сказав Багаї.

Він підкреслив, що Іран готовий розглядати лише такі домовленості, які передбачають чіткі гарантії недопущення повторної ескалації.

Багаї додав, що рішення, які стосуються національної безпеки, мають бути спрямовані на "повне унеможливлення нового нападу".

Що передувало

В ніч на сьогодні, 6 квітня, Пакистан передав рамковий мирний план Ірану та США. Ісламабад сподівався, що деталі домовленостей вдасться узгодити вже сьогодні.

План передбачає негайне припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки, а також укладення мирної угоди протягом 15-20 днів.

Пізніше Іран відмовився розблокувати Ормузьку протоку для тимчасового припинення бойових дій. Тегеран також заявив, що Вашингтон не готовий до постійного припинення вогню.