Иран отказался от перемирия с США и выдвинул требование

"Иран, который отклонил перемирие с США, требует гарантий того, что война не возобновится", - подчеркнул он.

Телеканал отмечает, что именно такой была реакция Тегерана на инициативу о паузе в боевых действиях. По словам представителя МИД Ирана, прекращение огня позволит другой стороне "перегруппироваться и возобновить атаки".

"Прекращение огня означает возможность восстановления сил. Никто не согласится на это", - сказал Бахаи.

Он подчеркнул, что Иран готов рассматривать только такие договоренности, которые предусматривают четкие гарантии недопущения повторной эскалации.

Бахаи добавил, что решения, касающиеся национальной безопасности, должны быть направлены на "полную невозможность нового нападения".

Что предшествовало

В ночь на сегодня, 6 апреля, Пакистан передал рамочный мирный план Ирану и США. Исламабад надеялся, что детали договоренностей удастся согласовать уже сегодня.

План предусматривает немедленное прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, а также заключение мирного соглашения в течение 15-20 дней.

Позже Иран отказался разблокировать Ормузский пролив для временного прекращения боевых действий. Тегеран также заявил, что Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня.