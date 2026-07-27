Іран відмовився від нових переговорів із США, - Reuters

Трамп призупинив авіаудари

Президент США Дональд Трамп поставив на паузу кампанію авіаударів по Ірану після 13 ночей безперервних бомбардувань.

За даними агентства, Тегеран заявив, що також припинить власні атаки на період дії американської паузи.

Як повідомили Reuters американський чиновник і низка американських ЗМІ, рішення Білого дому було ухвалено після оцінки військового командування. За словами джерела, військові доповіли президенту, що список цілей практично вичерпано.

Окрім того, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн попередив про скорочення запасів боєприпасів для систем протиповітряної оборони.

З огляду на припинення ударів ціни на нафту різко знизилися. Вартість Brent, яка минулого тижня вперше з травня ненадовго перевищила 100 доларів за барель, у понеділок впала більш ніж на 8% — до рівня, нижчого за 89 доларів.

Іран відкинув заяви про переговори

Незважаючи на заяви американської сторони про готовність надати простір для дипломатії, Тегеран заявив, що не звертався до Вашингтона із проханням відновити переговорний процес.

Офіційний представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що контакти між сторонами продовжуються через посередників, проте інформація про те, що Іран нібито просив США про переговори, не відповідає дійсності.

"Повідомлення про те, що Іран просив про переговори зі США, є сфабрикованими. Цього немає в нашій ДНК", - зазначив Багаї.

При цьому Багаї наголосив, що Іран не відмовляється від дипломатичних механізмів.

Що заявили про Ормузьку протоку

У Тегерані також заявили, що Іран, як і раніше, контролює Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою.

Державні ЗМІ Ірану з посиланням на інформоване джерело повідомили, що вранці у понеділок шість судів нібито спробували пройти через протоку без дозволу Тегерану. За їхніми даними, іранська сторона розгорнула ці судна, а одна з них потрапила в аварію.

Джерело також заявило, що рух через Ормузьку протоку має здійснюватися лише за маршрутом, визначеним Іраном.

Розбіжності зберігаються

За даними Reuters, США та Іран по-різному трактують положення меморандуму щодо Ормузької протоки. Вашингтон вважає, що документ передбачає свободу судноплавства, тоді як Тегеран наполягає, що він закріплює право Ірану контролювати транзит.

Агентство також повідомляє, що Іран має намір закріпити свою позицію в окремій угоді з Оманом, яка контролює протилежний берег протоки.

Минулими вихідними до Тегерану прибула високопоставлена делегація Омана для обговорення цього питання, а представник МЗС Ірану заявив, що переговори пройшли успішно.